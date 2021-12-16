Asgari ücret zammı AÇIKLANDI! Asgari ücret zammı ile kim ne kadar alacak 2022? Asgari ücret zammı ile maaş hesaplama 2022!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KAÇ TL?

2022 Asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 zam yapılmış oldu.

Kişinin eline geçecek olan net miktarı öğrenebilmesi açısında brüt tutarların neler olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir. Brüt ücret ya da tutar, hesaplamalarda muhakkak dikkate alınması gereken unsurlar