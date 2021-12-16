Asgari ücret zammı AÇIKLANDI! Asgari ücret zammı ile kim ne kadar alacak 2022? Asgari ücret zammı ile maaş hesaplama 2022!

Milyonlarca vatandaş bugün arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki, Asgari ücret zammı ile kim ne kadar alacak 2022? Asgari ücret zammı ile maaş hesaplama 2022!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI KAÇ TL?
2022 Asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 zam yapılmış oldu.
Kişinin eline geçecek olan net miktarı öğrenebilmesi açısında brüt tutarların neler olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir. Brüt ücret ya da tutar, hesaplamalarda muhakkak dikkate alınması gereken unsurlar
BRÜT ÜCRET NEDEN DÜŞER VE ARTAR?
Brüt ücretler aydan aya değişmese de, yıl içinde gelir vergisi oranının artması nedeniyle net ücretler yılın ilk ayına göre sonraki aylarda azalma gösteriyor. Brüt ücretten; gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primleri kesilir. Brüt ücret aynı kaldığı sürece damga vergisi ve sigorta prim kesintilerinin tutarı değişmese de, 'gelir vergisi' aydan aya değişim (artış) gösterebilir. Kesilen gelir vergisindeki artış, net maaşta azalmaya neden oluyor.