Tüm illerden milyonlarca vatandaş gündemde yoğun bir şekilde AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Asgari ücret için 4. toplantı bugün gerçekleştirildi ve uzun zamandır merakla ve heyecanla beklenen 2022 asgari ücret zammı az önce açıklandı ve bununla birlikte 2022 AGİ tablosu da belli oldu. Peki Asgari ücret zammı ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar alınacak? Çalışanların evli olması ve çocuk sayısının artmasına göre AGİ de daha yüksek oluyor. İşte tüm bilgiler…
İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı!
2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
AGİ KALTI MI?
KİMLER ALACAK?
NASIL HESAPLANACAK?
UZMAN İSİM AÇIKLIYOR
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK
2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları
FARUK ERDEM AÇIKLADI!
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.
PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?
Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.
ÇOCUK İLAVESİ OLURSA
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.