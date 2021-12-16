SON DAKİKA: Asgari ücret 4253 TL oldu! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı. Erdoğan, açıklamasında "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından bir değerlendirme yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: