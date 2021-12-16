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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 17:07
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    • 16.12.2021 17:35
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    SON DAKİKA: Asgari ücret 4253 TL oldu! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir

    Son dakika haberleri... Asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli old. 2022 asgari ücreti 4253 TL oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı ilk açıklamada "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir." dedi. İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamaları..

    Bahçeli’den asgari ücretle ilgili ilk açıklama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı. Erdoğan, açıklamasında "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından bir değerlendirme yaptı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

    Bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçilerimizin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni asgari ücreti açıklamıştır.

    Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

        Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

        Asgari ücret; "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir.

        Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

            Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

            İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Asgari ücret 4253 TL oldu! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: Ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir
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