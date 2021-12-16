İşsizlik maaşı ne kadar 2022? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? En yüksek, en düşük işsizlik maaşı…

Tüm illerden milyonlarca vatandaş İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Asgari ücret 4.toplantısı dün gerçekleşti ve ardından yeni zam oranı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret miktarını canlı yayınla duyurudu ve AGİ yeni tablosu da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte asgari ücretin etkilediği pek çok destekte ne kadar fiyat artışı yapılacağı merak konusu oldu ve yakından takip edilmeye başlandı. En yüksek ve en düşük işsizlik maaşını haberimizden öğrenebilirsiniz.