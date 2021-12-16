Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:



Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir.

Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.