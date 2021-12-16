Konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? İşte ev kredisi banka faiz oranları... 16 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı sonrası konut kredi faizlerinin durumu merak edildi. Kredi almak isteyen vatandaşlar 16 Aralık Merkez Bankası faiz kararından çıkacak sonuçlara kitlendi. Peki 16 Aralık MB faiz kararı ile konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Bu ay ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmelerin detayları...
16 ARALIK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İLE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ İNDİ Mİ?
2021 yılının son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu sonucu da saat 14.00'te açıkladı.
16 Aralık 2021 Tarihli PPK kararına göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirildi. MB Politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekti.
MB FAİZ KARARI NE OLUR?
Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.
Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.