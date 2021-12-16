Yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Stajyer maaşı hesaplama 2022!

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte bazı maaşlar merak ediliyor. Yeni asgari ücret 2022 yılında 4250 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını merak etti. Peki, Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!