Yeni stajyer maaşları kaç TL? Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Stajyer maaşı hesaplama 2022!

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte bazı maaşlar merak ediliyor. Yeni asgari ücret 2022 yılında 4250 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını merak etti. Peki, Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!
2022 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni asgari ücret 2022 yılında 4253 TL oldu.
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu.
Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Asgari ücret bekar işçi için 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. Asgari ücretin içerisine Asgari Geçim İndirimi de dahil olduğundan ödenecek ücret çalışanın evli olup olmaması, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlinin eline 4 bin 516 lira 11 kuruş geçecek.
İŞSİZLİK MAAŞI
2021 (TL) 2022 (TL)
Maaş Ele geçen* Maaş Ele geçen*
En düşük 1.431 1.420,13 2.001,6 1.986,40
En yüksek 2.862 2.840,27 4003,2 3.972,81