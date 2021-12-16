Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı?

Asgari geçim indirimi (agi) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade etmektedir. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılmaktadır. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi söz konusu değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıkladı.

İşte o açıklama;

"2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."