Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı?

Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından arama motorları üzerinden AGİ ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Son dakika haberine göre, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki, vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek? İşte merak edilenler!
Asgari geçim indirimi (agi) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade etmektedir. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılmaktadır. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi söz konusu değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıkladı.
İşte o açıklama;
"2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.
Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
AGİ NE KADAR? 2022 GÜNCEL TABLO!
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
AGİ KALTI MI?
KİMLER ALACAK?
NASIL HESAPLANACAK?
UZMAN İSİM AÇIKLIYOR
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK
2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları!