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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 08:07
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    • 17.12.2021 08:07
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    Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı?

    Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ tutarları çalışan kişinin evlilik durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu?

    Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu?

    Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından arama motorları üzerinden AGİ ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Son dakika haberine göre, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki, vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek? İşte merak edilenler!

    Asgari geçim indirimi (agi) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade etmektedir. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılmaktadır. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi söz konusu değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıkladı.

    İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı!

    İşte o açıklama;

    "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

    Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

    AGİ NE KADAR? 2022 GÜNCEL TABLO!

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

    AGİ KALTI MI?
    KİMLER ALACAK?
    NASIL HESAPLANACAK?
    UZMAN İSİM AÇIKLIYOR

    VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK

    2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları!

        Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.

        PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?
        Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.

        ÇOCUK İLAVESİ OLURSA
        Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

        YÜKSEK MAAŞ ALANLARNE OLACAK
        Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.

        YENİ RAKAMLAR NE OLDU

        Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret 5.004,00 TL
        Asgari Ücret 2021 Net Ücret 4.253,40 TL
        Artış oranı Yüzde 50,5
        Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL



            ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

            Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
            Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
            İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
            Gelir Vergisi YOK
            Damga Vergisi YOK
            AGİ YOK
            Kesintiler Toplamı 750,60 TL
            NET ÜCRET 4.253,40 TL
            AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
            AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

            Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
            SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
            İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
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            Haberler Ekonomi Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı?
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