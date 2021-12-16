Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022? Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL?

Asgari ücret zammı için geri sayım bugün sona erdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirem asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgariş ücret bugünkü toplantıyla netleşti. Başkan Erdoğan 2022 asgari ücret zammını bugün saat 15:00'de açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?' Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...
İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı!
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 Asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 zam yapılmış oldu.
AGİ KALTI MI?
KİMLER ALACAK?
NASIL HESAPLANACAK?
UZMAN İSİM AÇIKLIYOR
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK
2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları
FARUK ERDEM
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.