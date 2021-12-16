Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022? Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL?

PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.

ÇOCUK İLAVESİ OLURSA

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.