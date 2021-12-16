Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022?

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak?