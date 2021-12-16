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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 15:26
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    • 16.12.2021 15:37
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    Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022?

    Asgari ücret zammı için geri sayım bugün sona erdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirem asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgariş ücret bugünkü toplantıyla netleşti. Başkan Erdoğan 2022 asgari ücret zammını bugün saat 15:00'de açıklayacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?' Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL?

    Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Milyonlarca vatandaş bugün arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki, asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? İşte merak edilen detaylar!

    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2022 Asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 zam yapılmış oldu.

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

    Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

        AK PARTİ'DEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

        4 BİN TL ÜSTÜ OLACAK MI?

        Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

        Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

        ASGARİ ÜCRETTE PRİM DETAYI

        Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor.

        Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.

        Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak.

        FORMÜL GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

        Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

        Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022?
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