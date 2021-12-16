Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022?

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Milyonlarca vatandaş bugün arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki, asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? İşte merak edilen detaylar!
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 Asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 zam yapılmış oldu.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.
Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak?