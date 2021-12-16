AGİ kalktı mı? Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilecek mi? 2022 AGİ dahil olmadan asgari ücret kaç TL oldu?

Asgari ücret zammı bugün açıklandı. Milyonların merakla beklediği asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Aynı zamanda asgari ücretteki gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacağı ileri sürüldü. Vatandaşlar bu konuda resmi açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm soruların cevabını yanıtladı. Peki, Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilmeyecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ hariç asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA AGİ VERİLMEYECEK Mİ?
AGİ KALTI MI?
KİMLER ALACAK?
NASIL HESAPLANACAK?
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK
2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları
FARUK ERDEM açıkladı!
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.