AGİ kalktı mı? Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilecek mi? 2022 AGİ dahil olmadan asgari ücret kaç TL oldu?

FARUK ERDEM açıkladı!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.