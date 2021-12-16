Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.12.2021 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 08:08
    ABONE OL

    AGİ kalktı mı? Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilecek mi? 2022 AGİ dahil olmadan asgari ücret kaç TL oldu?

    Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar geldi. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacağı ileri sürüldü. Peki, Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilmeyecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ dahil olmadan asgari ücret kaç TL oldu 2022? Tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilmeyecek mi?

    Asgari ücret zammı bugün açıklandı. Milyonların merakla beklediği asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Aynı zamanda asgari ücretteki gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacağı ileri sürüldü. Vatandaşlar bu konuda resmi açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm soruların cevabını yanıtladı. Peki, Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilmeyecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ hariç asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA AGİ VERİLMEYECEK Mİ?

    AGİ KALTI MI?
    KİMLER ALACAK?
    NASIL HESAPLANACAK?

    VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK

    2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları

    FARUK ERDEM açıkladı!

    Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.

        PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?
        Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.

        ÇOCUK İLAVESİ OLURSA
        Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

        YÜKSEK MAAŞ ALANLARA NE OLACAK
        Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.



            YENİ RAKAMLAR NE OLDU
            Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret 5.004,00 TL
            Asgari Ücret 2021 Net Ücret 4.253,40 TL
            Artış oranı Yüzde 50,5
            Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

            ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

            Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
            Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
            İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
            Gelir Vergisi YOK
            Damga Vergisi YOK
            AGİ YOK
            Kesintiler Toplamı 750,60 TL
            NET ÜCRET 4.253,40 TL
            AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
            AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

            Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
            SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
            İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
            Haberler Ekonomi AGİ kalktı mı? Asgari ücretli çalışanlara AGİ verilecek mi? 2022 AGİ dahil olmadan asgari ücret kaç TL oldu?
                SON DAKİKA