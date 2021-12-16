Benzin fiyatları ne kadar? 17 Aralık EPGİS benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ülkemizdeki milyonlarca araç sahibi Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin fiyatlarıyla ilgili Twitter duyurusu gelince detaylar merak konusu oldu. Peki EPGİS 16 Aralık benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Opet, BP, Shell gibi akaryakıt istasyonlarında benzinin litresi kaç TL üzerinden satışa sunulacak? İşte detaylar…