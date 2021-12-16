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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 16:15
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    • 17.12.2021 16:15
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    Benzin fiyatları ne kadar? 17 Aralık EPGİS benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Benzine zam mı geldi? EPGİS 16 Aralık benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyurulunca araç sahipleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki bugün itibariyle benzinin litresi kaç TL'den satın alınabilecek? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Benzin fiyatları ne kadar?

    Ülkemizdeki milyonlarca araç sahibi Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin fiyatlarıyla ilgili Twitter duyurusu gelince detaylar merak konusu oldu. Peki EPGİS 16 Aralık benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Opet, BP, Shell gibi akaryakıt istasyonlarında benzinin litresi kaç TL üzerinden satışa sunulacak? İşte detaylar…

    BENZİNE ZAM MI GELDİ?

    Benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 56 kuruş zam yapıldı. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 liraya çıkacak.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzin fiyatları ne kadar? 17 Aralık EPGİS benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
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