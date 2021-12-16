İstanbul mezar fiyatları | İstanbul'da mezar fiyatlarına zam geldi! Karacaahmet Nakkaştepe Zincirlikuyu Aşiyan Çengelköy 41 bin 140 TL oldu

1. GRUP MEZAR ÜCRETLERİ

İBB Meclisi tarafından 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy birinci kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet, Kuruçeşme, Ortaköy, Emirgan'da cenaze için yer bedeli 6 bin 600 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya çıkarılırken çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin 600 olarak kaldı.