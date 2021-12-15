Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.12.2021 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2021 12:58
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti'den flaş 'ekonomik OHAL' ve asgari ücret açıklaması

    Son dakika haberleri... Ekonomik OHAL iddialarına AK Parti'den sert yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin" dedi. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, "Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır" dedi.

    AK Parti’den flaş ’ekonomik OHAL’ ve asgari ücret açıklaması

    Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında ekonomi ve gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.

    Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.

    4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?
    Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

    Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

        EKONOMİK OHAL İLAN EDİLEBİLİR İDDİASI
        Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey sözkonusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.

        EK BÜTÇE İHTİYACI DOĞAR MI?
        Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vaandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarfediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi.

        Asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu? AK Parti'den flaş açıklama!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Ekonomi Son dakika: AK Parti'den flaş 'ekonomik OHAL' ve asgari ücret açıklaması
            SON DAKİKA