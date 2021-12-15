Son dakika: AK Parti'den flaş 'ekonomik OHAL' ve asgari ücret açıklaması

4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.