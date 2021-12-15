Son dakika: AK Parti'den flaş 'ekonomik OHAL' ve asgari ücret açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında ekonomi ve gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.
4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?
Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.
Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.