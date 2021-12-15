Fakir ailelere devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır? Her ay anında 4 kişilik aileye PTT'den nakit veriliyor!

Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım uygulamaları çok sayıda destek ödemesinden ve direkt olarak yardım paketinden oluşuyor. Bakanlık zor koşullarda yaşam sürdüren aileler amacıyla barınma yardımı, ekonomik zorluk çeken aileler için nakit para ve besin desteği, öğrenciler amacıyla eğitim desteği ve hasta vatandaşlar amacıyla detaylı sağlık takviyeleri sağlıyor. Elektrik tüketim desteği ödemeleri aylık olarak PTT hesabına tanımlanır. Vatandaşlar amacıyla ödemeler fatura üzerinden düşer. Mesela 4 kişilik bir aileye destek sağlanırsa fatura döneminde 114 TL'lik rakam faturadan düşer. Ödemeler nakit verilmez.