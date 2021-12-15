Fakir ailelere devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır? Her ay anında 4 kişilik aileye PTT'den nakit veriliyor!

Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım uygulamaları çok sayıda destek ödemesinden ve direkt olarak yardım paketinden oluşuyor. Bakanlık zor koşullarda yaşam sürdüren aileler amacıyla barınma yardımı, ekonomik zorluk çeken aileler için nakit para ve besin desteği, öğrenciler amacıyla eğitim desteği ve hasta vatandaşlar amacıyla detaylı sağlık takviyeleri sağlıyor. Elektrik tüketim desteği ödemeleri aylık olarak PTT hesabına tanımlanır. Vatandaşlar amacıyla ödemeler fatura üzerinden düşer. Mesela 4 kişilik bir aileye destek sağlanırsa fatura döneminde 114 TL'lik rakam faturadan düşer. Ödemeler nakit verilmez.
PTT'DEN ÖDENEN ELEKTRİK DESTEĞİ NASIL ALINIR?
PTT vasıtasıyla sağlanan elektrik desteğine müracaatta bulunmak isteyen kişilerin iki alternatifi bulunuyor. Birinci alternatif direkt olarak bakanlığın belirlenmesi sonunda ailelere otomatik olarak elektrik tüketim desteği sağlanması. İkinci alternatif ise ailelerin bireysel müracaatlarının alınması ardından onay sağlanan ödemeler. Peki aileler elektrik desteğini nasıl alacaklar?
Elektrik desteği ödemelerinde ilk bilinmesi gereken nokta; desteğin sosyal yardım alan ailelere ödenmesi. Bakanlık sağlanan destek ile alakalı duyurduğu açıklamasında ödemelerin 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardım uygulamalarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere verildiğini duyurdu.
Destek ödemesi alabilmek isteyen ailelerin ilan edilen yardım uygulamalarından alıyor olması gerekiyor.
Bakanlığın ilan ettiği koşulları sağlayanlara destek ödemeleri otomatik olarak tanımlanıyor. Fakat destek ödemesi alamayanlar ise bizzat müracaat yapma imkânına sahipler. Bakanlığın alakalı birimlerine gidilerek elektrik desteği amacıyla bilgi alınabilir.
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