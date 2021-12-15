Borsa İstanbul'da ralli sürüyor! BIST 100'de tüm zamanların yeni rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,52 artışla 2.190,61 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan ve yüzde 1,52 değer kazanarak 2.190,61 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,11 ile inşaat olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,68 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.157,74 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü söyledi.