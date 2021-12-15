Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum nedir? Asgari ücrette vergi dilimi ne oldu? Kümülatif vergi matrahı hesaplama 2022!

Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor.

Brüt 3.577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor. İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak.