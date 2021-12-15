Coinmarketcap hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Kripto para fiyatlarının Coinmarketcap'ta yüksek fiyatlarda gösterilmesinin ardından yatırımcılar sosyal medya üzerinden sitenin hacklendiğini iddia etti. Bu gelişmelerin ardından Coinmarketcap resmi sitesinden açıklamada bulundu. Peki, CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü? İşte merak edilenler!
COİNMARKETCAP HACKLENDİ Mİ, FİYATLARI YANLIŞ MI?
Coinmarketcap sitesinde birçok kripto para değerleri ciddi bir artışta gösteriliyor. Fakat bu değerler gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Coinmarketcap hacklendi iddiaları yer almaktadır.
Kripto Para birimleri düşüş gösterirken, sayfadaki inanılmaz yükseliş gösteren rakamlar sonrası kullanıcılar tarafından yapılan birçok paylaşımın ardından kısa süre içerisinde sosyal medya gündemine girdi.