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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 10:58
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    • 15.12.2021 10:58
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    CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü?

    Coinmarketcap hacklendi iddiaları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Coinmarketcap sitesinde birçok kripto para değerleri normal fiyatlardan daha yüksek gözüküyor. Ancak bu değerler gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda kullanıcılar Coinmarketcap'ın haclendiğini iddia etti. Konu hakkında Coinmarketcap'ın resmi hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Peki, CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü?

    Coinmarketcap hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Kripto para fiyatlarının Coinmarketcap'ta yüksek fiyatlarda gösterilmesinin ardından yatırımcılar sosyal medya üzerinden sitenin hacklendiğini iddia etti. Bu gelişmelerin ardından Coinmarketcap resmi sitesinden açıklamada bulundu. Peki, CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü? İşte merak edilenler!

    COİNMARKETCAP HACKLENDİ Mİ, FİYATLARI YANLIŞ MI?

    Coinmarketcap sitesinde birçok kripto para değerleri ciddi bir artışta gösteriliyor. Fakat bu değerler gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Coinmarketcap hacklendi iddiaları yer almaktadır.

    Kripto Para birimleri düşüş gösterirken, sayfadaki inanılmaz yükseliş gösteren rakamlar sonrası kullanıcılar tarafından yapılan birçok paylaşımın ardından kısa süre içerisinde sosyal medya gündemine girdi.

        Coinmarketcap'e giriş yaptığınızda birçok kripto paranın yüzde 1 milyara yakın artışta olduğunu görebilirsiniz. Örneğin BTC yaklaşık yüzde 1 milyar artış sağlamış ve yeni değeri "778 milyar dolar" olmuş. Site hacklendi mi henüz bilinmemektedir. Ancak konu hakkında Twitter sayfasından resmi açıklama geldi. Hatanın farkında olduklarını belirten CoinMarketCap yetkilileri, kısa süre içerisinde düzeltilmesi için mühendislik ekiplerinin çalıştığını belirten paylaşımda bulundu.

        RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

        Konu hakkında Twitter resmi hesaptan açıklama yapıldı.

        "Web sitemizde şu anda fiyat sorunları yaşanıyor. Mühendislik ekibi, Coinmarketcap.com üzerinde görünen yanlış fiyat bilgisinin farkındadır. Şu anda araştırıyoruz ve daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda bu durumu güncelleyeceğiz."

        Hatanın kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü?
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