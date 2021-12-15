CoinMarketCap hacklendi mi? CoinMarketCap kripto para fiyatlarını yanlış mı gösteriyor? 15 Aralık Coinmarketcap çöktü mü?

Coinmarketcap'e giriş yaptığınızda birçok kripto paranın yüzde 1 milyara yakın artışta olduğunu görebilirsiniz. Örneğin BTC yaklaşık yüzde 1 milyar artış sağlamış ve yeni değeri "778 milyar dolar" olmuş. Site hacklendi mi henüz bilinmemektedir. Ancak konu hakkında Twitter sayfasından resmi açıklama geldi. Hatanın farkında olduklarını belirten CoinMarketCap yetkilileri, kısa süre içerisinde düzeltilmesi için mühendislik ekiplerinin çalıştığını belirten paylaşımda bulundu.