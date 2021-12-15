Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında çalışmaların ne zaman başlayacağı milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Bu kapsamda 2022 yılına odaklanıldı. Son gelen bilgilere göre, EYT çalışmalarının 2022 yılı ortaları ya da sonlarında başlaması bekleniyor. Şu sıralar Türkiye'nin gündeminde özellikle asgari ücret yer alırken 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmalar tam gaz devam ediyor. EYT hakkında da yapılacak olan çalışmanın kapsamı ve hangi formüllerin değerlendirmeye alınacağı ise akıllardaki yerini aldı. Çalışmayla birlikte sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeyle emekliliğe kavuşacak. İlk aşamada en az 900 bin kişinin emekli olacağı ifade edilirken EYT hakkındaki çözüm için masada 5 formül yer alacak.





1. KISMİ EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.