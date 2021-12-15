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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 08:59
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    • 16.12.2021 08:59
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    Az önce belli oldu! Gözler oradaydı! Hesaplara para yatacak! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor

    Bankalardan süratli bir şekilde onay alınarak nakit gereksinimler karşılanabilecek. Son dakika haberi olarak kendi sitelerinden paylaşılan bankalar yalnızca emekli olanlardan ve belirli şartları yerine getirenlere bu krediyi kullandırabilecek. Krediyi kullanan vatandaşlar geri ödemesini 36 ay vade ile gerçekleştirecek. Bankalardan emeklileri ilgilenecek mühim duyuru geldi. Nakit gereksinimi olan emeklilere destek sağlanacak. Emekli bireylerin hesaplarına geri ödemesiz 5000 TL para yatırılacak.

    takvim.com.tr
    Hesaplara para yatacak! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor

    Peş peşe açıklama geldi. Bu anlamda emekli vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatıyor. Acil nakit gereksinimi olan emekli vatandaşlara bu para ilaç gibi gelecek. Emekli olanlar 5.000 TL ye kadar net ödeme alabilecek. Ödemeler bankalar doğrultusundan bu sabah itibari ile başladı. Başvuru gerçekleştirmek isteyen şahıslar SMS ile ya da bizzat bankaya giderek başvuru edebilecek. Emekli olan herkes 5.000 TL tutarındaki ödemeyi, bankalardan onay alarak alabilecek. Nakit tutar ile gereksinimler karşılanacak.

    Ziraat Bankası, emekli müşterilerine 5.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlıyor

    Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren bankalar arasında olan Ziraat Bankası'ndan emekli vatandaşları sevindirecek duyuru geldi. Emekli vatandaşlara 5000 TL nakit desteği geldi. Banka emekli olan müşterilerine 5.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlıyor. Müşterilerini memnun etmek amacıyla sık sık kampanya düzenleyen banka yüksek limitli gereksinim kredisi kampanyasını müşterilerinin hizmetine sunuyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Kredi müracaatında tespit edilen vatandaşlar değerlendirme neticesi 5.000 TL'ye kadar kredi almaya hak kazanabilecek. Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanılarak ya da Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden müracaat yapılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile eş güdümlü kredi müracaatında bulunabilirsiniz. İnternet sitesinden müracaat yapmanın yanı sıra en yakın banka şubesine gidilerek de kredi müracaatta bulunma olanağı sunuluyor.

        Halkbank, emekli müşterilerine 5.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlıyor

        Maaşını Halkbank'tan alan ya da maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekli vatandaşların bütün nakit gereksinimleri amacıyla aylık %1,58'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine makul geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi olanağı var.

        100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli ya da aylık %1,63'den başlayan faiz oranıyla tahsis bedava olarak kullanabilirsiniz.

        Aylık eşit taksitli,

        Artan taksitli,

        Azalan taksitli,

        3 ayda bir eşit taksitli,

        Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        Emekliye kredi için başvuru şartları

        - Aylık taksitlerin çekilen maaşın yüzde 70 oranını aşmaması,

        - Kredi çekilmek istenilen bankanın dışında herhangi bir banka kredisinin olmaması,

        - Kredi çekmek isteyen emeklinin 75 yaşını aşmamış olması,

        - Emekli olan kişinin sicilinin temiz olması,

        - Başvuru yapacak kişinin üzerinde hiçbir şekilde icra veya kırmızı kalem olmaması,

        - Başvuru yapacak emeklinin herhangi bir bankanın kara listesinde bulunmuyor olması,

        - Krediye başvuracak olan emeklinin başka bir yerde çalışması halinde kazancını bankaya bildirmiş olması.
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        Haberler Ekonomi Az önce belli oldu! Gözler oradaydı! Hesaplara para yatacak! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor
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