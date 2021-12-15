Az önce belli oldu! Gözler oradaydı! Hesaplara para yatacak! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor

Halkbank, emekli müşterilerine 5.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlıyor

Maaşını Halkbank'tan alan ya da maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekli vatandaşların bütün nakit gereksinimleri amacıyla aylık %1,58'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine makul geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi olanağı var.

100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli ya da aylık %1,63'den başlayan faiz oranıyla tahsis bedava olarak kullanabilirsiniz.

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.