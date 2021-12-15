Son dakika: THY'ye 3 ödül birden!

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY Global Traveler dergisi okuyucularının oy verdiği okuyucu anketlerinde üst üste 5'nci kez 'En iyi Business Class Ödülü'nü kazanarak Quint Statüsüne erişti. THY, aynı zamanda 6'ncı kez üst üste 'En İyi Havaalanı Yer Hizmetleri', 4'üncü kez 'En iyi Kurumsal Sadakat Programı' ödüllerinin de sahibi oldu.

ONUR VERİCİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Ödüllere ilişkin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Dünyanın en iyi seyahat sağlayıcılarının yer aldığı "Global Traveler Okuyucu Anketleri"nde bu ödüllere layık görülmek onur verici. Mükemmel hizmet anlayışına kendini adamış çalışanlarımız ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde temsil eden Türk Hava Yolları ailesi ile gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

22 BİN KİŞİ DEĞERLENDİRDİ

Her sene düzenlenen "Global Traveler Okuyucu Anketleri" Global Traveler okuyucuları tarafından oylanıyor. Bu yıl 18' incisi gerçekleşen ödüllerde dünyanın en iyi havayolu şirketleri, sadakat programları, otel ve seyahate ilişkin hizmetleri de dahil olmak üzere toplam 80 kategoride, aralarında sık uçan yolcu okuyucularının da bulunduğu 22 bin kişi tarafından değerlendiriliyor.