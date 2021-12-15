4/D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı ne kadar oldu? Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı kaç TL oldu?

Milyonlarca vatandaş asgari ücret konusuna kilitlenirken bir yandan Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonların beklediği asgari ücret zammı bugün açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte taşeron olarak çalışan yüzbinlerce kişi 2022 Ocak ayında ne kadar zam alacağını merak etmeye başladı. Peki 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı belli oldu mu? Taşeron işçilere asgari ücret ile birlikte yapılacak olan zam miktarı kaç TL olarak belirlendi? İşte ayrıntılar…
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR
2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?
Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.