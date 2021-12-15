517 şehit yakını ve gaziye devlette iş (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bugün 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak. Atama sonuçları bugün 17.30 itibarıyla sosyalatama. aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

İSTANBUL'U PODYUM YAPTI

Nocturne, cesur ve feminen parçalardan oluşan Sonbahar-Kış 2021-22 koleksiyonunu gerçekleştirdiği iddialı bir çekimle taçlandırdı. Ece Sükan, Eda Gürkaynak ve Nazlı Sabancı ile işbirliğine imza atan marka, İstanbul'un farklı noktalarını podyuma dönüştürdü. Beyoğlu sokaklarının tarihi dokusunda yer alan çekimler Ece Sükan ile gerçekleştirildi. Cut-out detaylı sütun elbiseler, deri görünümlü trençkotlar, farklı tonlarda ceket-pantolon takımları çekimlerde yer aldı. Dolunay eşliğinde Eda Gürkaynak ile yapılan çekimlerde, balon kollu anvelop kesim elbise, kovboy ilhamlı botlar, 'athleisure' tasarımlar ve grafik desenli parçalar öne çıktı. Nazlı Sabancı ile yapılan çekimlerde ise gece hayatının parlak renkleri ve vazgeçilmez aksesuarları, denizin dingin enerjisi ile kontrast oluşturdu.

UKRAYNA UYDUSUNU TURKISH CARGO TAŞIDI

Turkish Cargo, Ukrayna'nın yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Miami'ye taşıdı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre; Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci, başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi. Turkish Cargo, hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor.

HAFTALIK KİRASI 2.2 MİLYON $

Microsoft'un kurucularından Paul Allen için üretilen 126 metrelik Octopus adlı süper yatı kiralamak mümkün. Tabii bir hafta için 2.2 milyon dolar verebilenlere... Devasa 'kaşif sınıfı' süper yat, Allen'ın hayatını kaybetmesiyle satışa çıkarılmıştı. İskandinav bir zengin tarafından satın alınan yat, şimdilerde kiralanıyor. Octopus'un 2 helikopter pisti, 10 kişilik bir denizaltı aracı, 13 misafir süiti, 8 güvertesi bulunuyor. Teknede; sinema ve spor salonu, basketbol sahası, dans pistine dönüşebilen bir havuz ve pizza fırını da var.

2.6 MİLYON KADINA EĞİTİM VERİLDİ

Hükümet kadınların iş hayatına katılmasına yönelik çalışmaları aralıksız yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar 2.6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk" diye konuştu. ADEM'lerde kadınlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, kişisel gelişim ve mesleki kurs-eğitimler verildiğini söyleyen Bakan Yanık, "Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor" ifadesini kullandı.

NASA, TÜRK ÇİFTİN PROJESİNİ SEÇTİ

Alçak dünya yörüngesinde (LEO), Sierra Space ve Blue Origin öncülüğünde ticari amaçla kurulup işletilecek bir uzay istasyonu olarak geliştirilmekte olan Orbital Reef, bir sözleşme ile NASA'nın finansal desteğini aldı. Orbital Reef, Fatih ve Eren Özmen'in Sierra Space ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketlerinin ortak liderliğinde inşa ediliyor.

VATANDAŞA 100 MİLYARLIK DESTEK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını ve kışa hazırlıklı olunduğunu belirterek, "Uzun dönemli doğalgaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Ek talep için ekstra anlaşmalar yaptık. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız" dedi. Dönmez, konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 100 milyar liranın devlet tarafından sübvanse edildiğini söyledi.