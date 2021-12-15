AGİ hariç asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret kaç para oldu?

Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. Gözler kulisten çıkacak kararlara odaklanmışken asgari ücrete AGİ dahil mi? Sorusu da gündemde merak edilen konular arasında girdi. Asgari ücrete her sene zam uygulanıyor. Bu zam ile birlikte AGİ'de de artış gerçekleşiyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ tutarları çalışan kişinin evlilik durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL? 2022 bekar ve evliler AGİ kaç para oldu? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?
AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.