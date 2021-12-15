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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 09:40
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    • 16.12.2021 09:42
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    AGİ hariç asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret kaç para oldu?

    Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Zam için çıkacak sonucu merakla bekleyen vatandaşlar arama motorları üzerinden asgari ücretle ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu? 2022 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret kaç para oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu?

    Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. Gözler kulisten çıkacak kararlara odaklanmışken asgari ücrete AGİ dahil mi? Sorusu da gündemde merak edilen konular arasında girdi. Asgari ücrete her sene zam uygulanıyor. Bu zam ile birlikte AGİ'de de artış gerçekleşiyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ tutarları çalışan kişinin evlilik durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL? 2022 bekar ve evliler AGİ kaç para oldu? İşte merak edilenler!

    ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?

    AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.

    AGİ NE KADAR OLACAK?

    AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.

        AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?

        Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye'ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

        Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.

        Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II' den görülebilir.

        AGİ NE KADAR OLACAK?

        Yapılan son görüşmelere göre AGİ'de %30 zam yapılması bekleniyor. Eğer AGİ'ye %30 zam uygulanırsa güncel tutarlar şu şekilde olacak:

        AGİ Mevcut %30 Zamlı
        Bekar 268,3 348,8
        Eşi çalışmayan çocuksuz 321,97 418,57
        Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 470,89
        Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 523,21
        Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 592,97
        Eşi çalışan çocuksuz 268,31 348,8
        Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 401,13
        Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,8 453,44
        Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 523,21

        2021 AGİ ÜCRETLERİ...

        Bekar 268,31TL
        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
        Evli eşi çalışan 268,31 TL
        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
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        Haberler Ekonomi AGİ hariç asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret kaç para oldu?
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