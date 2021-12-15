AGİ hariç asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret kaç para oldu?

Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için son viraja girildi. Gözler kulisten çıkacak kararlara odaklanmışken asgari ücrete AGİ dahil mi? Sorusu da gündemde merak edilen konular arasında girdi. Asgari ücrete her sene zam uygulanıyor. Bu zam ile birlikte AGİ'de de artış gerçekleşiyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ tutarları çalışan kişinin evlilik durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL? 2022 bekar ve evliler AGİ kaç para oldu? İşte merak edilenler!