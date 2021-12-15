Asgari Ücret bugün açıklanır mı? Kulislere bomba gibi düşen 16 Aralık iddiası! 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 TL mi olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı için geri sayım devam ederken ortaya atılan yeni bir iddia milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Kulislere düşen bomba iddiaya göre Asgari Ücret zammı bu akşam ve ya yarın açıklanabilir. Nefesler tutuldu iddiaların detayları merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını dile getirmişti. Yeni zammın bu yıl erken açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Dolayısıyla iddiaların gerçeklik payı olduğu düşünülüyor. Peki Asgari Ücret bu akşam açıklanır mı? 16 Aralık Asgari Ücret açıklanacak mı? 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 mi olacak?
ASGARİ ÜCRET BU AKŞAM AÇIKLANACAK MI?
Asgari Ücret Toplantısı'nın 4. ve sonuncusu için bekleyiş sürüyor. Ancak ortaya atılan 16 Aralık iddiası gündemi meşgul ediyor. İddiaya göre Asgari Ücret zammı bugün açıklanabilir.
Yaşanan yeniş gelişmenin ardından iddianın detayları merak konusu oldu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için toplantılar yapılıyordu.
İlk 3 toplantıda pazarlıklar yapıldı gözler 4. toplantıdaydı. Peki 15 Aralık iddiası nedir? Asgari ücret belirlendi mi?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 15 ARALIK AKŞAMI AÇIKLANABİLİR!
2022 yılı asgari ücret tutarının 15 Aralık akşamı ya da 16 Aralık günü açıklanacağı iddia edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hafta sonu ''Rakam pazartesi günü ilan edilecek.'' demişti. Ancak Pazartesi bir açıklama yapılmamıştı. Bu süreç içerisinde de bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.