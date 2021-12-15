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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 08:29
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    • 16.12.2021 08:30
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    Asgari Ücret bugün açıklanır mı? Kulislere bomba gibi düşen 16 Aralık iddiası! 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 TL mi olacak?

    Milyonlarca çalışan işçi, emekli ve memur yeni yılda yapılacak asgari ücret zammına odaklandı. Son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere görüşmelerde sona gelinmişti. 1,2 ve 3. toplantı sona ermiş gözler 4. ve son toplantıya çevrilmişti. Asgari Ücret zammının kesinleşeceği toplantı beklenirken kulislerde dolanan iddia vatandaşlarda merak uyandırdı. Kulislere bomba gibi düşen 16 Aralık iddiası araştırılıyor. Peki Asgari Ücret bugün açıklanır mı? 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 mi olacak?

    takvim.com.tr
    Asgari Ücret bu akşam açıklanır mı? 15 Aralık iddiası!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı için geri sayım devam ederken ortaya atılan yeni bir iddia milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Kulislere düşen bomba iddiaya göre Asgari Ücret zammı bu akşam ve ya yarın açıklanabilir. Nefesler tutuldu iddiaların detayları merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını dile getirmişti. Yeni zammın bu yıl erken açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Dolayısıyla iddiaların gerçeklik payı olduğu düşünülüyor. Peki Asgari Ücret bu akşam açıklanır mı? 16 Aralık Asgari Ücret açıklanacak mı? 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 mi olacak?

    ASGARİ ÜCRET BU AKŞAM AÇIKLANACAK MI?

    Asgari Ücret Toplantısı'nın 4. ve sonuncusu için bekleyiş sürüyor. Ancak ortaya atılan 16 Aralık iddiası gündemi meşgul ediyor. İddiaya göre Asgari Ücret zammı bugün açıklanabilir.

    Yaşanan yeniş gelişmenin ardından iddianın detayları merak konusu oldu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için toplantılar yapılıyordu.

    İlk 3 toplantıda pazarlıklar yapıldı gözler 4. toplantıdaydı. Peki 15 Aralık iddiası nedir? Asgari ücret belirlendi mi?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI 15 ARALIK AKŞAMI AÇIKLANABİLİR!

    2022 yılı asgari ücret tutarının 15 Aralık akşamı ya da 16 Aralık günü açıklanacağı iddia edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hafta sonu ''Rakam pazartesi günü ilan edilecek.'' demişti. Ancak Pazartesi bir açıklama yapılmamıştı. Bu süreç içerisinde de bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

        ASGARİ ÜCRET 4 BİN 70 TL OLACAK İDDİASI!

        2022 yılında asgari ücretlin 4.070 TL olduğu iddiaları kulislere bomba gibi düştü.

        İşçi tarafı Türk İş Sendikası ile Çalışma Bakanlığı'nın bu rakam üzerinde anlaştıkları fakat işveren tarafının 4.000 TL ve üzeri bir tutarın çok zor olacağını belirttiği ileri sürüldü.

        Asgari ücret tespit komisyonunda 4.070 TL tutarı üzerinde durulsa da TİSK'in bu rakamın kabul edilmesinin desteklere bağlı olduğunu bildirdiği ve destek olmadan bu rakamı kabul etmeyecekleri iddialar arasında.

        Çalışma Bakanlığı'nın anlaşma sağlanması durumunda 4.070 TL'lik asgari ücreti açıklayabileceği konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz...

        NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Türkiye'de ekonomi hayatıyla ilgili ciddi şekilde işleyen mekanizma asgari ücret tespit komisyonudur. Bunun bir an önce açıklanması beklentiler için önemlidir. Çalışma Bakanlığı'mız saha araştırmalarını yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri masaya geldi. Biz en başından beri söylüyoruz herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret olacaktır. Vatandaşın alım gücünün takviye edilmesi bakımından Türkiye'de ciddi bir asgari ücret artışı yapılması gerekiyor.

        Beklentiler bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde belirlenecek. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir asgari ücret olur. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir.

        BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2022 TBMM bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücret konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari Ücret konusunda Bakan Bilgin; ''İşçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim.

        ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALDIRILACAK MI?

        Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.''

            2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

            2022 Asgari Ücret zam oranı gerçekleştirilecek son toplantının ardından netlik kazanacak. İşçi ve İşveren sendikalarının hazır bulunacağı toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından 2022 yılında uygulanacak net-brüt asgari ücret zam oranı açıklanacak.

            ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

            Asgari Ücret 4'üncü ve son toplantının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Pazartesi gerçekleştirileceği duyurulan Asgari Ücret son toplantısı başladığı anda Takvim.com.tr'den son gelişmeleri takip edebilirsini.z
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            Haberler Ekonomi Asgari Ücret bugün açıklanır mı? Kulislere bomba gibi düşen 16 Aralık iddiası! 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 TL mi olacak?
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