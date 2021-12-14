Ve sonunda netleşti! Herkes bekliyordu! Paralar banka hesabına yatıyor! Milyonlara 1600 liralık ikramiye veriliyor!

AİDAT HESAPTAN DÜŞÜLÜYOR

Sendika kesintisinde Ocak 2022'de yüzde 5'lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor. Bu konuda son söz sendikaların. Yeni düzenlemede ise ocak itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 lira ikramiye alacak.

Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak. Aylık hesaba göre 134 liralık ek gelir söz konusu. Buna göre; en yüksek 45 lira olan aidata göre sendikalı bir memurun cebine ayda 134-45=89 lira ekstra para girecek. 134 lira 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımıyla bulunuyor.