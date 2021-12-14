14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hakkında yapılan araştırmalar sabahın ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. Aylık alan vatandaşlar ve aileleri konu hakkında yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere maaşların yatırılıp yatırılmadığına dair sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden ya da SMS ile rahatlıkla yapılıyor. Peki, 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm bilgiler...