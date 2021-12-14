Faiz değil üretim ekonomisi! Borsa en yüksek seviye rekorunu 2.152,67 puana taşıdı

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,80, holding endeksi yüzde 1,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile spor oldu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesinde küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.