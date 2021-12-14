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    • Ekonomi
    • 14.12.2021 13:20
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    • 14.12.2021 13:25
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    Faiz değil üretim ekonomisi! Borsa en yüksek seviye rekorunu 2.152,67 puana taşıdı

    Türkiye ekonomisini zehirlemeye çalışan faizci anlayışa karşı üretim ekonomisi tam gaz devam ediyor. Bir yandan sanayide çarklar dönerken, bir yandan da Borsa'da işlem gören şirketler gelecek için umut vadeden bilançolarını teker teker açıklıyor. Güncel verilere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.152,67 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Faiz değil üretim ekonomisi! Borsa rekor tazeledi

    Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,50'lik yükselişle başladı. Endeks 31,44 puan artışla 2.132,96 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.



    TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 2.152,67 puana kadar yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,70 ve 35,80 puan değer kazanarak 2.137,31 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,80, holding endeksi yüzde 1,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile spor oldu.

    Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesinde küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

        Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ÜFE verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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        Haberler Ekonomi Faiz değil üretim ekonomisi! Borsa en yüksek seviye rekorunu 2.152,67 puana taşıdı
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