3 yılın en yüksek cari fazlası

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı Ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolarla son 3 yılın en yüksek fazlasını verdi. Geçen yılın Ekim ayında 31.7 milyar dolar olan yıllık cari açık ise 15.4 milyar dolarla 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen yılın Ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların geçen yılın ilk 10 ayında 4 milyar 480 milyon dolar olan Türkiye'deki yatırımları bu yıl 6 milyar 359 milyon dolara çıktı.

17 AYLIK KESİNTİSİZ ARTIŞ

İhracatla birlikte ekonomide büyümenin lokomotifi haline gelen sanayi üretiminde artış yılın son çeyreğinde de devam etti. Sanayi üretimi Ekim'de yıllık bazda yüzde 8.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda kesintisiz 17 ay yükseliş yaşandı. Sanayi üretimi aylık bazda ise piyasanın daralma beklentisine karşılık yüzde 0.6 arttı. Dış ticaret açığının en önemli kalemi ara malı üretiminde yüzde 12.9 artış sağlandı. Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.5 arttı.