Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 12 ay ödemesiz 150.000 TL sıfır faizli kredi veriyor! Paranızı anında alın! 31 Aralık son başvuru!

Ziraat Bankası bomba projeyi geçen sene duyurmuştu. Bu anlamda yoğun başvuru oldu. Bu anlamda faizsiz 150.000 TL kredi verilmeye devam ediyor. 81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. 84 ay vadeye kadar 150 bin TL faizsiz kredi verilebilecek vatandaşlarda aranan şartlar ve müracaat detaylarını sayfamızda detaylandırdık. Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 150.000 TL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI PROJE İÇERİĞİ
Söz hususu projenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvel yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi boyunca (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
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