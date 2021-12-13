Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması: "Çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"





'1 KİLO ARPANIN MALİYETİ, BUĞDAYA GÖRE DAHA YÜKSEK'

Arpa üretiminin dekara maliyetinin, buğdaya göre daha az olduğu belirtilerek, "Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilo arpanın maliyeti, 1 kilo buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur. Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatları hasat öncesinde mayıs ayında açıklanmıştır.