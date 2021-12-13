Tüm maaşlara zam! 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı...

2022 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 yılında asgari ücretin ve memur maaş katsayısındaki artışla ödenen çoğu destek tutarı da değişecek. Bu sebeple evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş aylığının 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 4. görüşme sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor.
Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.
YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.