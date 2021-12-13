Kıdem tazminatı tavanı, alt sınırı ne kadar oldu? 2022 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar oldu? Brütten nete kıdem-ihbar hesaplama 2022!

2022 asgari ücret zammı hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca kişi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara odaklanmış durumda. Asgari ücret zammı açıklandığı vakit AGİ, kıdem ihbar tazminatı, GSS, işsizlik sigortası, engelli aylığı ve daha birçok alanda maaşlar değişecek. Bunlar arasından en merak edilen kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri oldu. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenmişti. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İhbar tazminatı kaç TL olacak? Brütten nete kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR
İşçi memur tüm kesimleri ilgilendiren, borçlanma primlerinden işsizlik ödeneklerine, kıdem tazminatından AGİ'ye kadar tüm kalemler asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artacak.
2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, 2022 yılında bu rakamın 11 bin 246 liraya çıkması bekleniyor.