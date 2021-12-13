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    • Ekonomi
    • 14.12.2021 12:12
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    • 14.12.2021 12:12
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    Apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti ne kadar oldu? Kapıcı maaşı ne kadar? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti 2022!

    Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammında son randevuya gelindi. Yapılacak son toplantının ardından milyonlarca çalışan ve işvereni kapsayan yeni zamlı maaşlar açıklanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." ifadelerini kullandı. Öte yandan asgari ücret zammı gündeminde kapıcı maaşları merak edildi. Peki, kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2022? Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar olacak? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti kaç TL? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Apartman görevlisi kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2022?

    Asgari ücret zam oranlarının açıklanması için çok az bir zaman kaldı. En çok merak edilen konulardan biri de apartman görevlisi asgari ücret zammı oldu. Milyonlarca kişi tarafından asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuç büyük bir heyecanla bekleniyor. Kapıcı maaşları da zam tutarının açıklanmasıyla ortaya çıkmış olacak. Peki, kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2022? Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar olacak? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti kaç TL? İşte detaylar...

    KAPICI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022

    2022 kapıcı maaşları henüz netleşmedi. Asgari ücret zammı açıklandığı takdirde kapıcıların zamlı maaşları da netlik kazanmış olacak.

    KAPICI MAAŞI 2021 NE KADAR?

    Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor.

        ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM!

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu hafta dördüncü toplantısını yapacak.

        A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." dedi.

        İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları...

        Asgari ücretle ilgili biz bir rakam açıkladık. 4.000 liranın üzerinde 4.070 – 4.090 gibi bir rakam açıklamıştık. Duyumlarımızdan gelen rakamdı bu. Kaynaklarımızdan aldığımız rakamdı. Resmi olarak 3 toplantı yapıldı ama gayri resmi bir sürü toplantı oluyor. Hafta sonu bütün temaslar devam etti. Oradaki çalışma devam ediyor.



        BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

        Bugün şunu bekliyorum Çalışma Bakanlığı'ndan bir saat gelebilir. Şu saatte toplanıyoruz gibi. Bugün de toplanılabilir bugün bir açıklama da gelebilir rakamla ilgili. Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı.

        Bizim söylediğimiz rakam dillendirilmeye başlandı etrafta. Bugün bir takvim gelecek ama şu da açıklanabilir Çalışma Bakanlığı vergi konusu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyor.



        VERGİ DİLİMİNDE ÇALIŞMA

        Vergi dilimleriyle ilgili bazı talepler olmuştu. Şu anda vergi diliminde 24 bin TL yıllık geliriniz varsa siz yüzde 15'lik vergi dilimine geçiyorsunuz yani yüzde 15 vergi ödüyorsunuz. Ama bunu aştığınız sürece vergi diliminiz yüzde 20 oluyor.

        Söylediğimiz rakam olursa onun brütü de 5.000 lirayı geçeceğine göre ilk vergi dilimi 60 bin lirayı bulmuş olacak. Dolayısıyla bu noktada asgari ücretin ilk vergi diliminde kalması noktasında bir çalışma var. Sonraki vergi diliminde ise yüzde 10 vergi olması çalışması var. Çalışanların maaşından kesilen verginin daha az olması noktasına geliniyor.

            HERKESİN GELİRİ ARTACAK

            - TÜM ÇALIŞANLARIN MAAŞI ZAMLANACAK.
            - 20 MİLYON ÇALIŞANIN AGİ MİKTARI ARTACAK.
            - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI YÜKSELECEK
            - İŞSİZE DAHA FAZLA ÖDENEK VERİLECEK
            - SOSYAL ÖDEMELERİ ALANLAR ARTACAK

            DÖNEM | ÜCRET | ARTIŞ ORANI
            2004 | 318 MİLYON TL | YÜZDE 41,30
            2016 | 1.300 TL | YÜZDE 30
            2019 | 2020,4 TL | YÜZDE 20
            2020 | 2.324,7 TL | YÜZDE 15
            2021 | 2.825,9 TL | YÜZDE 21,56

            Faruk Erdem geçtiğimiz günlerde A Haber'de taraflar arasında mutabakat olduğunu ve rakamların 3 bin 900 ila 3 bin 950 civarında olduğunu söylemişti. Erdem, "Taraflar arasında mutabakat sağlandı. Psikolojik sınır olan 4 bin liranın üzerine çıkabilir. 4 bin 70 ya da 4 bin 90 olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Ekonomi Apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti ne kadar oldu? Kapıcı maaşı ne kadar? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti 2022!
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