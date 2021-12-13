Apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti ne kadar oldu? Kapıcı maaşı ne kadar? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti 2022!

Asgari ücret zam oranlarının açıklanması için çok az bir zaman kaldı. En çok merak edilen konulardan biri de apartman görevlisi asgari ücret zammı oldu. Milyonlarca kişi tarafından asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuç büyük bir heyecanla bekleniyor. Kapıcı maaşları da zam tutarının açıklanmasıyla ortaya çıkmış olacak. Peki, kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2022? Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar olacak? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti kaç TL? İşte detaylar...
KAPICI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022
2022 kapıcı maaşları henüz netleşmedi. Asgari ücret zammı açıklandığı takdirde kapıcıların zamlı maaşları da netlik kazanmış olacak.
KAPICI MAAŞI 2021 NE KADAR?
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor.