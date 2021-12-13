Borsa İstanbul 13 Aralık'ta rekor tazeledi! Yüzde 3'ün üzerinde artış

Cuma günü 2.035,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.047,64, en yüksek ise 2.099,23 puan ile rekor seviyeyi gördü.