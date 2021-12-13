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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 15:01
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    • 13.12.2021 15:01
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    Borsa İstanbul 13 Aralık'ta rekor tazeledi! Yüzde 3'ün üzerinde artış

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 artışla 2.095,41 puana yükseldi. Endeks gün içinde 2.100 puanı da aşarak rekor tazeledi.

    Borsa İstanbul rekor tazeledi!

    Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 artışla 2.095,41 puana yükseldi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,94 puan değer kazandı. Endeks gün içinde 2.100 puanı da aşarak rekor tazeledi.

    Cuma günü 2.035,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.047,64, en yüksek ise 2.099,23 puan ile rekor seviyeyi gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 3,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,82 değer kazandı.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, ASELSAN ve Garanti BBVA oldu.

        ALTININ ONSU 1.785,6 DOLAR SEVİYESİNDE
        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 113,7 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 14,1670 liradan, avro 15,9760 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.785,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 75,1 dolardan işlem görüyor.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul 13 Aralık'ta rekor tazeledi! Yüzde 3'ün üzerinde artış
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