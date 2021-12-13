Borsa İstanbul 13 Aralık'ta rekor tazeledi! Yüzde 3'ün üzerinde artış

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 artışla 2.095,41 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,94 puan değer kazandı. Endeks gün içinde 2.100 puanı da aşarak rekor tazeledi.
Cuma günü 2.035,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.047,64, en yüksek ise 2.099,23 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 3,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,82 değer kazandı.