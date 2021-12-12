Sahibinden 2. el arabada en çok o marka satıldı! Renault, Ford, Fiat, Volkswagen...

BİNEKTE ALMAN VE FRANSIZ İLK SIRADA

Kasım ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 109 bin 286 satış gerçekleşti.

VW Passat, 5 bin 485 adetle en çok satılan model olurken, bunu 4 bin 805 adetle Renault Clio, 4 bin 300 adetle Renault Megane, 4 bin 78 adetle Ford Focus, 3 bin 492 adetle Opel Astra, 3 bin 48 adetle Toyota Corolla, 2 bin 980 adetle Renault Fluence, 2 bin 962 adetle Fiat Egea, 2 bin 770 adetle VW Golf ve 2 bin 730 adetle de VW Polo takip etti.