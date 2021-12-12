İş dünyasına güven mesajı! Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modelini anlattı

KATILIMCI ANLAYIŞ

Bakan Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi. Edinilen bilgilere göre, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.