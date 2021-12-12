İş dünyasına güven mesajı! Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modelini anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün İstanbul'da iş dünyası temsilcilerine 'yeni ekonomik modeli' anlattı. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası da beklentilerini ve sorunlarını dile getirdi.
KİMLER KATILDI?
Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş insanları ve banka genel müdürleri katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın da olduğu çok sayıda iş insanı da hazır bulundu.