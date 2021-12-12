12 Aralık dolar canlı kur! Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar 2022'de yükselecek mi, düşecek mi?

12 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ve 2022 yılında dolar, euro ve sterlin fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 12 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de doların seyri ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!
12 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 13,8827
Dolar satış: 13,8843
EURO NE KADAR?
Euro alış: 15,7135
Euro Satış: 15,7330
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 18,4250
Pound satış: 18,4481
ANLIK FİYATLAR!
2022'DE DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine aralık ve ocak aylarında da devam edeceğini öngördü.
Para Piyasası Kurulu'nun 16 Aralık'taki toplantısında 200, ocak ayındaki toplantısındaysa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bu öngörü tutarsa politika faizi yüzde 12'ye çekilmiş olacak.