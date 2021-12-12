12 Aralık dolar canlı kur! Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar 2022'de yükselecek mi, düşecek mi?

12 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ve 2022 yılında dolar, euro ve sterlin fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 12 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de doların seyri ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!