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    • Ekonomi
    • 12.12.2021 08:57
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    • 12.12.2021 08:57
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    12 Aralık dolar canlı kur! Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar 2022'de yükselecek mi, düşecek mi?

    Haftanın son gününde dolar, euro ve sterlin kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Dolar ve euronun hareketliliği sürerken 2022 dolar tahminleri de merak ediliyor. Analistler, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı. Dolar TL dün güne 13,88 seviyelerinde başladı. Peki, 12 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de doların seyri ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    takvim.com.tr
    12 Aralık dolar canlı kur! Bugün dolar ne kadar oldu?

    12 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ve 2022 yılında dolar, euro ve sterlin fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 12 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de doların seyri ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    12 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 13,8827

    Dolar satış: 13,8843

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 15,7135

    Euro Satış: 15,7330

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 18,4250

    Pound satış: 18,4481

    ANLIK FİYATLAR!

    2022'DE DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

    Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine aralık ve ocak aylarında da devam edeceğini öngördü.

    Para Piyasası Kurulu'nun 16 Aralık'taki toplantısında 200, ocak ayındaki toplantısındaysa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bu öngörü tutarsa politika faizi yüzde 12'ye çekilmiş olacak.

        Banka, Türkiye'de enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 30 civarına yükseleceğini tahmin ederken, bunun faiz indirimlerini daha zor hale getirse de MB'nin planını değiştirmeyeceğini vurguladı.

        Kur tahminlerini de açıklayan Barclays, dolar/TL için 2021 sonunda 14,50, 2022 ilk çeyrekte 15,50 ve ikinci çeyrekte 16,00 olacağını ve 2022 sonunda da bu seviyede kalacağını öngördü.

        Banka, avro/TL için son çeyrekte ve 2022 ilk çeyrekte 16,68, 2022 ikinci çeyrekte 17,98, üçüncü çeyrekte 18,88, son çeyrekte 19,04 seviyelerini bekliyor.
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        Haberler Ekonomi 12 Aralık dolar canlı kur! Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar 2022'de yükselecek mi, düşecek mi?
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