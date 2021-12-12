13 Aralık CANLI altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanırken sabah saatleriyle birlikte son fiyatlar merak konusu oluyor. Geçen hafta cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı geçen hafta cuma günü yüzde 0,89 artışla 795,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 13 Aralık canlı altın fiyatları kaç TL oldu? Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı geçen hafta cuma günü yüzde 0,89 artışla 795,00 liradan tamamlamıştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 1.285,00 lira, Cumhuriyet altını 5.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 795,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|787,80
|788,00
|794,80
|795,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|5.193,00
|5.214,00
|5.239,00
|5.260,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|718,65
|722,65
|725,00
|729,00
|Lira(Tam) Ziynet
|5.075,00
|5.095,00
|5.120,00
|5.140,00
|Yarım Ziynet
|2.537,00
|2.547,00
|2.560,00
|2.570,00
|Çeyrek Ziynet
|1.269,00
|1.274,00
|1.280,00
|1.285,00