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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 06:10
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    • 13.12.2021 06:10
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    13 Aralık CANLI altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi de altın fiyatları oluyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 1.285,00 lira, Cumhuriyet altını 5.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 795,00 liradan satılmıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Aralık canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanırken sabah saatleriyle birlikte son fiyatlar merak konusu oluyor. Geçen hafta cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı geçen hafta cuma günü yüzde 0,89 artışla 795,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 13 Aralık canlı altın fiyatları kaç TL oldu? Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte alış satış fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı geçen hafta cuma günü yüzde 0,89 artışla 795,00 liradan tamamlamıştı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 1.285,00 lira, Cumhuriyet altını 5.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 795,00 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 787,80 788,00 794,80 795,00
    Cumhuriyet Ata Lira 5.193,00 5.214,00 5.239,00 5.260,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 718,65 722,65 725,00 729,00
    Lira(Tam) Ziynet 5.075,00 5.095,00 5.120,00 5.140,00
    Yarım Ziynet 2.537,00 2.547,00 2.560,00 2.570,00
    Çeyrek Ziynet 1.269,00 1.274,00 1.280,00 1.285,00

        ALTININ KİLOGRAMI 792 BİN 530 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 792 bin 530 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 784 bin lira, en yüksek ise 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 792 bin 530 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 207 milyon 666 bin 265,81 lira, işlem miktarı ise 1.542,47 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 210 milyon 91 bin 23,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 13 Aralık CANLI altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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