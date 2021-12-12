Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 13 Aralık canlı döviz kurları ve dolar euro alış satış fiyatları!

Dolar ve euro döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler son alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar? Dolar euro alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte 13 Aralık canlı döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.
Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle gündeme gelen kısıtlamalar risk iştahını törpülerken, Çin'de emlak sektörüne ilişkin borç çevirme endişeleri de gündemde kalmaya devam ediyor.
Ülkede emlak devi Evergrande ve Kaisa vadesi geçen borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang durumun piyasa gerçekliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan yuanın dolar karşısında güçlenmeye devam etmesi ile PBoC, dün döviz cinsinden zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırarak yüzde 9'a çıkardı.