Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 13 Aralık canlı döviz kurları ve dolar euro alış satış fiyatları!

Dolar ve euro döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler son alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar? Dolar euro alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte 13 Aralık canlı döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU?