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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 06:40
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    • 13.12.2021 06:40
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    Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 13 Aralık canlı döviz kurları ve dolar euro alış satış fiyatları!

    Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek isteyenler sabahın ilk saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cuma günü kapanışta İstanbul serbest piyasada dolar 13,7870 liradan, avro 15,5870 liradan güne başlamıştı. Peki, dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Aralık canlı döviz kurları ve dolar euro alış satış fiyatları!

    Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?

    Dolar ve euro döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler son alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar? Dolar euro alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte 13 Aralık canlı döviz kurlarında son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

    Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.

    Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle gündeme gelen kısıtlamalar risk iştahını törpülerken, Çin'de emlak sektörüne ilişkin borç çevirme endişeleri de gündemde kalmaya devam ediyor.

    Ülkede emlak devi Evergrande ve Kaisa vadesi geçen borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang durumun piyasa gerçekliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Öte yandan yuanın dolar karşısında güçlenmeye devam etmesi ile PBoC, dün döviz cinsinden zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırarak yüzde 9'a çıkardı.

        Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda yılık yüzde 9 artışla beklentileri aşarken, son 40 yılın zirvesine ulaştı.

        Bu gelişmelerle, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde Asya borsaları geriledi. Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 azalarak 3.666 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 gerileyerek 3.010 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybederek 7.354 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 28.438 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik artışla 113,6 seviyesinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,53 azalışla 58.495 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,04 kayıpla 24.003 puanda seyrediyor.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 13 Aralık canlı döviz kurları ve dolar euro alış satış fiyatları!
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