Bakan Muş ihracatta tarihi rakamı açıkladı: Bir milyon beyanname!

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACATTA LOKOMOTİF SEKTÖR MÜCEVHER OLDU

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a dış satımında en fazla ihracatı mücevher sektörü yaptı. Kasım ayında mücevher sektörü Birleşik Krallık'a 368,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 223,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 191,3 milyon dolarla elektrik-elektronik, 174,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 92,7 milyon dolarla çelik sektörü izledi.

Ülkeye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler ise mücevher, çelik, demir ve demir dışı metaller, mobilya kağıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları oldu.

Mücevher sektörünün ihracatı 362,5 milyon dolar, çelik sektörünün ihracatı ise 58,5 milyon dolar arttı.

Birleşik Krallık'a, demir ve demir dışı metaller sektörünün dış satımı 14,7 milyon dolar artarak 65,3 milyon dolara, mobilya kağıt ve orman ürünlerinin dış satımı 10,9 milyon dolar artışla 34 milyon dolara, makine ve aksamlarının dış satımı 8,7 milyon dolar yükselişle 31,5 milyon dolara çıktı.

Ülkeye, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren il İstanbul oldu. İstanbullu şirketler, kasım ayında Birleşik Krallık'a 805,1 milyon dolarlık dış satım yaptı.