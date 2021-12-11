Asgari ücrete zam kararı 13 Aralık’ta

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Yeni asgari ücretin netleşeceği son toplantının 13 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanıyor. TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken; Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la işçi ve işverenden gelen önerileri paylaşırken; 2022 yılında asgari ücretin pazartesi günü netleşmesi bekleniyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" dedi. 45 yıldır her ay açlık, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını belirten Atalay, "Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk sınırı da 3 bin 900 liraydı. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır" açıklamasını yaptı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise işverenin de fedakarlık yapacağını belirterek, masada sundukları teklifin 3 bin 500 liraya geçtiğini söyledi. Akkol, "İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik. Daha fazlası için çalışılıyor. Teşviktir, vergi indirimidir. Yüzde 21'i verip çıkalım demiyoruz, oradan başlıyor. Geçen yıl 7 puan üzerine çıktık resmi enflasyonun" değerlendirmesini yaptı.

İTO: ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLMALI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış politikası izlenmesi gerektiğini söyledi, "Görüşmelerin, Cumhurbaşkanımız'ın kararlı tutumu, Vedat Bilgin'in bakış açısıyla, iş ve işçi dünyasını mutlu eden bir kararla biteceğine inanıyoruz" dedi.

HAZAL ATEŞ.