A101’in hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu! Cumartesi Pazar günü indirim furyası başlıyor: 15, 25, 35, 45 TL’ye...

A101'in beklenen hafta sonu indirimleri açıklandı. 11-12 Aralık dahil olmak üzere yeni indirimli ürünler bu hafta boyunca satılmaya başlandı. Raflardaki indirimli ürünlerin hangileri olduğu aktüel kataloğundan incelenebiliyor. Et ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde bu hafta güzel indirimler yapıldı. Haberimizde A101'in hafta sonu aktüel ürünlerini görebilirsiniz. İşte 15, 25, 35, 45 TL'ye alabileceğiniz o ürünler...