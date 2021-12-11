Doğu Ekspresi sefere başlıyor! İlk sefer 15 Aralık'ta yapılacak

Kışın gelmesi ile birlikte doğuda kar manzaraları görülmeye başlanırken, bu eşsiz manzaraya tanıklık etmek isteyenler için rüya tren Doğu Ekspresi 15 Aralık'ta yeniden seferlerine başlayacak. Pandemi öncesinde planlaması yapılan ancak salgın nedeniyle çalışmaları askıya alınan Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri için de yakın zamanda çalıştay düzenlenecek. Turistik ekspreslerin de devreye alınması ile birlikte Efes Antik Kenti'nden Mevlana'ya; Van Gölü'nden Pamukkale'ye kadar birçok destinasyona trenler ulaşamaya başlayacak. Ankara- Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık, Kars'tan ise 17 Aralık günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba ve cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Barış ŞİMŞEK