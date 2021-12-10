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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 16:41
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    • 10.12.2021 16:41
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    Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? PPK beklenti anketi sonuçlandı

    Son dakika haberi... Piyasalarda gözler önümüzdeki hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz kararı merak edilirken, beklenti anketi sonuçları açıklandı.

    Faiz kararı ne olacak? Beklenti anketi sonuçlandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

    AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

    Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

    Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

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