Faaliyetlerinde sürdürülebilirliği merkezine koyan Koru Sigorta, yöneldiği branşlardaki üretimini artırmaya devam ediyor. "2021'de odaklandığımız ürünlerin başında kasko ürünleri geldi" diyen Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, "Kasko üretimine odaklanmamızın arkasında piyasayı iyi takip edip doğru zamanda doğru hamleyi yapan bir yönetim anlayışı yatmaktadır" açıklamasında bulundu. Araç üretiminde baş gösteren üretim sıkıntısının ikinci el araçlara olan talebi artırması ve birinci el piyasasındaki kur bağlantılı fiyat yükselişlerinin, araçların bedellerini artırdığını hatırlatan Yılmaz, artan araç bedelleri nedeniyle yerine koyma maliyeti yükseldiğinden kaskoya olan ihtiyacın artacağını geçtiğimiz yılın sonunda öngördüklerini; buna göre ürün çeşidini artırarak tarife altyapılarını yenilediklerini ifade etti.

'İHTİYAÇLARI ANALİZ EDİYORUZ

"Sigortalıların ihtiyaç analizlerini yaparak tüm servislerde geçerli poliçe seçeneklerini acentelerimize sunduk. Ayrıca motosiklet, servis minibüsleri, çekiciler ve pert olmuş araçlar için özel poliçeler oluşturduk" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Araçları sigortalarken sadece sigortalının özelliklerine bakmayıp, araçların analizlerini de ön planda tutuyoruz. Özellikle pert araçların onarımdan sonra ihtiyaç duyulan kasko ürününde farkındalığı artırmak ve aracın ne kadar iyi onarıldığını tespit etmek amacıyla ekspertiz raporunu şart koşuyoruz. Bunu aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak görüyor ve sigortalılarımızı uygun olmayan onarımlara karşı bilgilendiriyoruz."