Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! (Ekonomi haberleri)

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! Borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenlerin gecikme zammı ve faizinin tamamı silinecek. Sadece ana para ödenerek borç kapatılabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı bulunmuyor. Borçlar otomatik yapılandırılıyor. Vatandaşlar, otomatik olarak yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası borçlarını e-Devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebiliyor ve takip edebiliyor.

GENÇLERE DESTEK

İTÜ Rover Takımı'nın iki yıldır Big Bang (Ana) sponsoru olan Axa Sigorta, İTÜ Rover Takımı'nı laboratuvarlarında ziyaret etti. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Hukuk Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı & İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar ile Kurumsal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve İletişim Müdürü & Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Erdal Serbest'in katılımıyla gerçekleşen ziyarette, İTÜ Rover takımı Axa Sigorta yöneticilerine geliştirdikleri yeni nesil 'rover' aracını tanıttı. Yavuz Ölken, "Axa Sigorta'nın 129 yıllık köklü tarihine yön veren önemli bir misyonu var: İnsanlığın gelişimi adına insanlar için değerli olanı korumak. Bu doğrultuda, gençlerimizin gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları desteklemenin, ülkemize yeni gururlar yaşatılmasına vesile olmanın önemine inanıyoruz" dedi.

KATILIM EMEKLİLİK'TEN BÜYÜMEYE DEVAM

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında öncü rol almaktan gurur duyuyoruz" dedi. "850 bin BES sözleşmesi, 220 bin sigorta sözleşmesi, 5.4 milyar lirayı aşan fon büyüklüğümüz ve getiri şampiyonu olan faizsiz fonlarımızla her yıl sektörün üzerinde büyümeye devam ediyoruz" diyen Sincek, "Özellikle Katılım Sağlık, kendine özgü bir kulvarın açılmasını ve derinleşmesini sağladı. Sigorta Birliği verilerine göre, katılım sigortacılığında Katılım Sağlık, 57 milyon lira prim üretimi ve yüzde 60 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, hayat branşında 69 milyon lira prim üretimi ve yüzde 23 pazar payına sahibiz" ifadesini kullandı. Katılım sigortacılığının prim üretimini Ekim'in sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırdığına dikkat çeken Sincek, "Katılım sigortacılığına ilgi giderek artıyor. Prim üretimi 4 milyar lirayı geçti" dedi.