Borsa İstanbul tarihi zirveyi yeniledi! Dünyanın en fazla yükselen piyasası: Yeni hedef 2.500

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının küresel risk iştahını artırmasının desteğini de arkasına olan Borsa İstanbul, son iki aydaki rallisini hızlandırdı. Endeks dün, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2.023 puanı da geçerek rekor kırmaya devam etti. Dün gün içerisinde 2.045 puanın üstüne çıkan endekste, 6 Ekim'den bu yana yaşanan yükseliş yüzde 49'u geçti. Bu süreçte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 678 milyar lira artarak 1 trilyon 422 milyar liradan 2.1 trilyon liranın üzerine çıktı. Borsa İstanbul, son 1 haftanın yanı sıra, son 1, 3 ve 6 aylık periyotta dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.