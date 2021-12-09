Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.12.2021 06:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 06:43
    ABONE OL

    10 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı…

    Sabah saatlerinden bu yana gündemde yoğun bir şekilde 10 Aralık altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Yatırım ve takı amaçlı piyasaları takip edenler piyasalardaki hareketliliğin ne yönde değiştiğini merak etmeye başladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası’da standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL? Piyasaların beşinci işlem gününde serbest piyasaya girmeden önce fiyatların nasıl olacağı tüm illerden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düğünlerde takı olarak kullanılan 22 ayar bilezik fiyatı da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    10 Aralık altın fiyatları ne kadar?

    10 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birikimleriyle altın almak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar piyasalardaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Son zamanlarda altındaki yükseliş yoğun ilgi görüyor ve yatırımcıların sayısı da gitgide artıyor. Peki altın ve bilezik fiyatları bugün kaç liradan alıp satılıyor? İşte yanıtı…

    10 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 788,67 TL

    Gram altın satış: 788,85 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.252,00 TL

    Çeyrek altın satış: 1.283,00 TL

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.506,00 TL

        Yarım altın satış: 2.575,00 TL

        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 5.032,70 TL

        Tam altın satış: 5.132,60 TL

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.215,00 TL

        Cumhuriyet altını satış: 5.294,00 TL

            ATA ALTIN NE KADAR?

            Ata altın alış: 5.235,00 TL

            Ata altın satış: 5.312,00 TL

            22 AYAR BİLEZİK

            Alış 710,22 TL

            Satış: 737,68 TL

            9 ARALIK PİYASALARDA GÜN SONU - ALTININ ONSU

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.775,45 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 787 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7335 lira, satışta 13,7886 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6146 lira, satışta 13,6691 lira olarak belirlemişti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1295, sterlin/dolar paritesi 1,3206, dolar/yen paritesi de 113,52 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,95 azalışla 75,17 dolardan işlem görüyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Katliam gibi kaza! En az 53 ölü
            Haberler Ekonomi 10 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı…
                SON DAKİKA