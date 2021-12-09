10 Aralık dolar ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları kaç TL? Güncel Dolar, Euro ve Sterlin alış satış fiyatları!

Borsa, 2.050 puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile turizm oldu.