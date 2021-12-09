10 Aralık dolar ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları kaç TL? Güncel Dolar, Euro ve Sterlin alış satış fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alan piyasaları özellikle yatırım yapmak isteyenler yakından takip ediyor. Haftanın beşinci işlem gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel bilgiler...
10 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 13,7679
Dolar satış: 13,8212
EURO NE KADAR?
Euro alış: 15,5689
Euro Satış: 15,6175