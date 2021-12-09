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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 06:58
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    • 10.12.2021 07:01
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    10 Aralık dolar ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları kaç TL? Güncel Dolar, Euro ve Sterlin alış satış fiyatları!

    Tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 10 Aralık dolar ne kadar? Sorusunu yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Yatırımcılar her gün ekonomi piyasasını yakından takip ediyor ve haftanın son işlem gününde güncel fiyatların ne olduğuna ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki piyasalardaki hareketlilik ne durumda? Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları kaç TL? Serbest piyasa başlamadan önce alım satım yapmak isteyenler için güncel Dolar, Euro ve Sterlin alış satış fiyatları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    10 Aralık dolar ne kadar?

    10 Aralık dolar ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları kaç TL? Güncel Dolar, Euro ve Sterlin alış satış fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alan piyasaları özellikle yatırım yapmak isteyenler yakından takip ediyor. Haftanın beşinci işlem gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel bilgiler...

    10 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 13,7679

    Dolar satış: 13,8212

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 15,5689

    Euro Satış: 15,6175

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 18,1920

        Pound satış: 18,2833

        Borsa, 2.050 puanın üzerini test etti

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile turizm oldu.

        BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.053,47 puana, kapanış rekorunu da 2.031,44 puana taşıdı.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

            Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıların anketi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve enflasyon, İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

            Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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            Haberler Ekonomi 10 Aralık dolar ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları kaç TL? Güncel Dolar, Euro ve Sterlin alış satış fiyatları!
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